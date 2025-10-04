Hamasov pristanak na Trampove zahteve – da li je mir nadohvat ruke

RTS
Nakon što je Hamas prihvatio pojedine predloge iz mirovnog sporazuma američkog predsednika Donalda Trampa, konačno možemo malo da odahnemo, kaže vojni analitičar Vlade Radulović. Ipak, napominje da treba ostati uzdržan, dok ne vidimo da je to zaista zaživelo na terenu. Dopisnik RTS-a iz Nemačke Nenad Radičević smatra da je ovo samo etapa u mnogo dužem procesu, odnosno da mir nije toliko nadohvat ruke, koliko to priželjkuje nemački kancelar Fridrih Merc.

Odgovor koji se danima čekao, stigao je pre zadatog roka – Hamas je saopštio da delimično prihvata Trampove uslove za okončanje rata, da pristaje da oslobodi sve žive taoce, vrati tela mrtvih, preda upravu nad Gazom nezavisnom palestinskom telu. Na saopštenje je reagovao predsednik Amerike Donald Tramp koji, kako kaže, veruje da je ta palestinska militantna grupa spremna na trajni mir. Oglasio se i kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanjahua koji poručuje da
