Babiš proglasio pobedu svoje stranke ANO na parlamentarnim izborima u Češkoj

RTV pre 54 minuta  |  Tanjug
Babiš proglasio pobedu svoje stranke ANO na parlamentarnim izborima u Češkoj

PRAG - Lider političkog pokreta ANO Andrej Babiš proglasio je danas pobedu na parlemntarnim izborima u Češkoj.

"Izuzetno sam zadovoljstvo i želim da zahvalim svima koji su izašli na izbore. Za to smo se borili, za slobodne izbore na kojima ljudi mogu da odlučuju", izjavio je Babiš, prenosi portal 24. On je rekao da njegov politički pokret ANO "ima najbolje rezultate u istoriji parlamentarnih izbora" i ocenio da je to rezultat timskog rada. "Radujem se što smo ubedili ljude da izađu na izbore. Nadamo se da ćemo formirati vladu koja će naporno raditi. Mi vas nikada nećemo
Parlamentarni izboriRojtersČeškaizlaznostIzbori

