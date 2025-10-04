Uhapšena tri lica zbog sumnje da su učestvovala u pucnjavi u Višnjičkoj banji

BEOGRAD - Pripadnici policije u Beogradu su uhapsili L. M. (28), N. N. (33) i D. L. (29) zbog sumnje da su izvršili krivično delo teško ubistvo u pokušaju pomaganjem 30. septembra u jednom ugostiteljskom objektu u Višnjičkoj banji.

Oni su, uz krivičnu prijavu, privedeni VJT u Beogradu, dok policija intenzivno traga za Strahinjom Marinkovićem (24) zbog osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo, kao i Dušanom Radosavljevićem (19) i Stefanom Živojinovićem (34), saopštio je MUP. "Mole se građani da ukoliko imaju bilo kakva saznanja u vezi sa ovim licima, da obaveste policijske službenike PU Beograd, na telefone 011/279-7477, 011/279-7542 i 192 ili da se jave u najbližu policijsku