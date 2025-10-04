Uhapšena tri lica zbog sumnje da su učestvovala u pucnjavi u Višnjičkoj banji

RTV pre 39 minuta  |  Tanjug
Uhapšena tri lica zbog sumnje da su učestvovala u pucnjavi u Višnjičkoj banji

BEOGRAD - Pripadnici policije u Beogradu su uhapsili L. M. (28), N. N. (33) i D. L. (29) zbog sumnje da su izvršili krivično delo teško ubistvo u pokušaju pomaganjem 30. septembra u jednom ugostiteljskom objektu u Višnjičkoj banji.

Oni su, uz krivičnu prijavu, privedeni VJT u Beogradu, dok policija intenzivno traga za Strahinjom Marinkovićem (24) zbog osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo, kao i Dušanom Radosavljevićem (19) i Stefanom Živojinovićem (34), saopštio je MUP. "Mole se građani da ukoliko imaju bilo kakva saznanja u vezi sa ovim licima, da obaveste policijske službenike PU Beograd, na telefone 011/279-7477, 011/279-7542 i 192 ili da se jave u najbližu policijsku
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Uhapšene tri osobe zbog pucnjave u Višnjičkoj banji, policija traga za još trojicom

Uhapšene tri osobe zbog pucnjave u Višnjičkoj banji, policija traga za još trojicom

Radio 021 pre 9 minuta
MUP pozvao građane da se jave ako imaju saznanja o osumnjičenima za pucnjavu u Višnjičkoj banji

MUP pozvao građane da se jave ako imaju saznanja o osumnjičenima za pucnjavu u Višnjičkoj banji

Nova pre 24 minuta
MUP pozvao građane da se jave ako imaju saznanja o osumnjičenima za pucnjavu u Višnjičkoj banji

MUP pozvao građane da se jave ako imaju saznanja o osumnjičenima za pucnjavu u Višnjičkoj banji

Nedeljnik pre 4 minuta
(Foto) ako ih vidite odmah zovite policiju! Mup na nogama, traga se za trojicom osumnjičenih za pucnjavu u Višnjičkoj banji

(Foto) ako ih vidite odmah zovite policiju! Mup na nogama, traga se za trojicom osumnjičenih za pucnjavu u Višnjičkoj banji

Blic pre 44 minuta
Luciferov brat ubio ženu: U kafiću?! Ovo je sve nađeno kod "Anti Roma" u akciji policije: Pretreseno 32 lokacije, čak 25 osoba…

Luciferov brat ubio ženu: U kafiću?! Ovo je sve nađeno kod "Anti Roma" u akciji policije: Pretreseno 32 lokacije, čak 25 osoba završilo u policiji! (foto)

Blic pre 39 minuta
Pretresi i privođenja zbog pucnjave u Višnjičkoj banji, saopštio MUP Srbije

Pretresi i privođenja zbog pucnjave u Višnjičkoj banji, saopštio MUP Srbije

Slobodna Evropa pre 14 minuta
Tužilaštvo i MUP o pucnjavi u Višnjičkoj banji: Privedeno 25 osoba, potraga za tri osumnjičena, pretres na 32 mesta

Tužilaštvo i MUP o pucnjavi u Višnjičkoj banji: Privedeno 25 osoba, potraga za tri osumnjičena, pretres na 32 mesta

NIN pre 9 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

TužilaštvoMUPPalilula

Hronika, najnovije vesti »

Uhapšena tri lica zbog sumnje da su učestvovala u pucnjavi u Višnjičkoj banji

Uhapšena tri lica zbog sumnje da su učestvovala u pucnjavi u Višnjičkoj banji

RTV pre 39 minuta
Uhapšene tri osobe zbog pucnjave u Višnjičkoj banji, policija traga za još trojicom

Uhapšene tri osobe zbog pucnjave u Višnjičkoj banji, policija traga za još trojicom

Radio 021 pre 9 minuta
MUP pozvao građane da se jave ako imaju saznanja o osumnjičenima za pucnjavu u Višnjičkoj banji

MUP pozvao građane da se jave ako imaju saznanja o osumnjičenima za pucnjavu u Višnjičkoj banji

Nova pre 24 minuta
MUP pozvao građane da se jave ako imaju saznanja o osumnjičenima za pucnjavu u Višnjičkoj banji

MUP pozvao građane da se jave ako imaju saznanja o osumnjičenima za pucnjavu u Višnjičkoj banji

Nedeljnik pre 4 minuta
(Foto) ako ih vidite odmah zovite policiju! Mup na nogama, traga se za trojicom osumnjičenih za pucnjavu u Višnjičkoj banji

(Foto) ako ih vidite odmah zovite policiju! Mup na nogama, traga se za trojicom osumnjičenih za pucnjavu u Višnjičkoj banji

Blic pre 44 minuta