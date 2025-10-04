Sanae Takaichi bi mogla postati prva premijerka Japana

Slobodna Evropa
Sanae Takaichi bi mogla postati prva premijerka Japana

Vladajuća konzervativna stranka Japana izabrala je Sanae Takaichi za svoju novu čelnicu, čime je 64-godišnjakinja postala potencijalno prva premijerka u historiji zemlje.

Liberalno-demokratska stranka, koja je vladala Japanom gotovo cijelu poslijeratnu eru, izabrala je Takaichi kako bi povratila povjerenje javnosti koja je ogorčena rastom cijena, ali i koja naginje opoziciji koja obećava ekonomske poticaje i strožije mjere prema migrantima. Premijer Shigeru Ishiba, čiji je mandat trajao nešto više od godinu dana, najavio je prošlog mjeseca da će podnijeti ostavku nakon niza izbornih poraza zbog kojih je vladajuća koalicija
Danas pre 41 minuta
