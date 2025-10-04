Trump 'neće tolerisati' odlaganje oslobađanja talaca iz Gaze i prekida vatre

Slobodna Evropa pre 1 sat
Trump 'neće tolerisati' odlaganje oslobađanja talaca iz Gaze i prekida vatre

Američki predsjednik Donald Trump upozorio je u subotu palestinski pokret Hamas da "neće tolerisati nikakvo odlaganje" u provođenju njegovog plana za oslobađanje talaca koje Hamas drži u Pojasu Gaze i prekid vatre sa Izraelom.

Trump je u poruci na svojoj društvenoj mreži naveo da je zadovoljan što je "Izrael privremeno obustavio bombardovanje kako bi dao šansu za oslobađanje talaca i postizanje mirovnog sporazuma". "Hamas mora brzo da djeluje ili će sve opcije biti otvorene. Neću tolerisati nikakvo odlaganje", dodao je, takođe isključujući "bilo koji ishod u kojem bi Gaza i dalje predstavljala prijetnju Izraelu". Izraelsko bombardovanje Gaze je "značajno smanjeno", iako je najmanje
Ključne reči

IzraelPalestinaHamasNECGazaPojas Gaze

