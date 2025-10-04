Češka na raskršću: Babišev ANO ubedljivo vodi, ishod izbora neizvestan zbog uticaja ekstremista

Serbian News Media pre 52 minuta
Češka na raskršću: Babišev ANO ubedljivo vodi, ishod izbora neizvestan zbog uticaja ekstremista

Populistička stranka ANO bivšeg premijera i biznismena Andreja Babiša ubedljivo vodi na izborima za Poslanički dom češkog parlamenta, prema prvim rezultatima prebrojavanja glasova.

Nakon prebrojanih petine birališta, ANO osvaja 39,17 odsto glasova i projektovanih 93 od 200 poslanika. Ipak, prognoze ukazuju da će Babiš morati da traži partnere na političkim marginama za formiranje većine, što izaziva zabrinutost u Evropskoj uniji (EU). Glavni rival, koalicija desnog centra Zajedno sadašnjeg premijera Petra Fijale, prema trenutnim rezultatima, osvaja 19,40 odsto glasova. Modeli veštačke inteligencije (AI), koji stižu preciznije prognoze sa
