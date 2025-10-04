Preminuo Milan Mandarić

Srpski biznismen i veliki zaljubljenik u fudbal Milan Mandarić preminuo je danas u 88. godini u Beogradu.

Tužnu vest, pozivajući se na Mandarićevu dugogodišnju saradnicu Sanju Karlicu Tratnik, objavio je slovenački portal „Ekipa Svet 24“. Prema dostupnim informacijama, Mandarić je preminuo u Beogradu, gde je poslednjih mesec dana bio priključen na aparate za održavanje života. Ne tako davno bio je gost podkasta koji vode naše kolege Gojko Andrijašević i Nebojša Višković. Američki biznismen srpskog porekla, koji je bogatstvo stekao u industriji računarske opreme,