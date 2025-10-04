Vučić: "Zahvalnost Komarovu za sve što je učinio za Srbiju u kratkom roku"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je danas Aleksandru Komarovu, osvajaču zlatne medalje na Prvenstvu sveta u rvanju, za sve što je učinio za Srbiju u kratkom vremenu donevši zlatnu medalju sa Evropskog prvenstva, a sada i Svetskog i ukazao da šampioni mogu da budu samo ljudi koji naporno rade. - Hoću da se zahvalim za sve što ste učinili za Srbiju u kratkom vremenu - kazao je Vučić na početku prijema koji je u Generalnom sekretarijatu predsednika