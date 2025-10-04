Evo kakvo nas vreme čeka za vikend, najavljeno kada se vraća sunce: Vremenska prognoza za subotu, 4. oktobar

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Foto: Novosti Ujutru oblačno sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima sa slabim snegom. Pre podne prestanak padavina, a od sredine dana i kratkotrajno razvedravanje sa zapada. Samo na severozapadu Vojvodine jutro suvo uz malu i umerenu oblačnost, a tokom dana pretežno sunčano. Pre podne vetar slab i umeren zapadni, na istoku i jak, posle podne u skretanju na slab i umeren južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od jedan do osam stepeni, a najviša dnevna od