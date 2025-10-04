Rubljov poražen od kvalifikanta

Andrej Rubljov, drugi reket Rusije, poražen je u drugom kolu mastersa u Šangaju od kvalifikanta Jošihito Nišioke rezultatom 2:6, 6:1, 6:4, a u narednu rundu plasirali su se Danil Medvedev i Janik Siner.

Forma Andreja Rubljeva u velikom je padu u prethodnom periodu. Turneju u Kini ruski teniser završava sa tri vezana poraza na samom startu turnira. U prvom kolu Šangaja bio je slobodan da bi se u drugom susreo sa Nišiokom koji je trenutno 173. teniser sveta. Početak je obećavao, osvojio je Rubljov prvi set bez većih problema, ali onda je stao, što se već dešavalo ove sezone kada povede. U drugom setu Rubljov je uspeo da osvoji svega jedan gem, da bi u trećem