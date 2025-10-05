Pare nije štedela! Viki Miljković organizovala sinovljev 18. rođendan, progovorila o njegovim specijalnim zahtevima

Sve je spremno za gala proslavu

Viki Miljković i njen suprug Dragan Tašković Taške će napraviti gala proslavu povodom 18. rođendana njihovog sina. Pevačica je stigla u Beograd, a novinari su razgovarali sa njom na aerodromu. Viki je otkrila da je sve spremno za proslavu i da je ona donosila glavne odluke koje se tiču organizacije. Printsc Pink - Jeste, sve je spremno. Ja sam zato doletala malo ranije, Taške malo kasnije, ja sam poranila da bih sve iskontrolisala. Ja sam zadužena za organizaciju -