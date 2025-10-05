Pare nije štedela! Viki Miljković organizovala sinovljev 18. rođendan, progovorila o njegovim specijalnim zahtevima

Alo pre 3 sata
Pare nije štedela! Viki Miljković organizovala sinovljev 18. rođendan, progovorila o njegovim specijalnim zahtevima

Sve je spremno za gala proslavu

Viki Miljković i njen suprug Dragan Tašković Taške će napraviti gala proslavu povodom 18. rođendana njihovog sina. Pevačica je stigla u Beograd, a novinari su razgovarali sa njom na aerodromu. Viki je otkrila da je sve spremno za proslavu i da je ona donosila glavne odluke koje se tiču organizacije. Printsc Pink - Jeste, sve je spremno. Ja sam zato doletala malo ranije, Taške malo kasnije, ja sam poranila da bih sve iskontrolisala. Ja sam zadužena za organizaciju -
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Trenerka, naočare, kosa vezana u rep i patike koje su hit jeseni: Nataša Bekvalac stigla u Beograd

Trenerka, naočare, kosa vezana u rep i patike koje su hit jeseni: Nataša Bekvalac stigla u Beograd

Story pre 1 sat
(Video) Brena u trenerci na aerodromu: Pevačica u sasvim običnom izdanju, kosa u rep, a na licu ni trunke šminke

(Video) Brena u trenerci na aerodromu: Pevačica u sasvim običnom izdanju, kosa u rep, a na licu ni trunke šminke

Blic pre 1 sat
Lepa Brena sletela u Beograd u pratnji sina Viktora: Pevačica u opuštenom izdanju "uletela" u luksuzni džip

Lepa Brena sletela u Beograd u pratnji sina Viktora: Pevačica u opuštenom izdanju "uletela" u luksuzni džip

Telegraf pre 31 minuta
(Video) "bez Hane mi je Sve teže": Nataša Bekvalac stigla u Beograd u skroz opuštenom izdanju: Pevačica u trenerci i sa…

(Video) "bez Hane mi je Sve teže": Nataša Bekvalac stigla u Beograd u skroz opuštenom izdanju: Pevačica u trenerci i sa zavezanom kosom

Blic pre 1 sat
Nataša Bekvalac videla da se stjuardesa muči, pa uskočila: Potez pevačice na aerodromu oduševio prisutne

Nataša Bekvalac videla da se stjuardesa muči, pa uskočila: Potez pevačice na aerodromu oduševio prisutne

Mondo pre 1 sat
Brena sa Viktorom stigla u Srbiju: Videla da je snimamo, pa ovako reagovala (video)

Brena sa Viktorom stigla u Srbiju: Videla da je snimamo, pa ovako reagovala (video)

Mondo pre 1 sat
Nataša Bekvalac uhvaćena na aerodromu bez trunke šminke: Ono što je uradila oduševilo je sve

Nataša Bekvalac uhvaćena na aerodromu bez trunke šminke: Ono što je uradila oduševilo je sve

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Viki MiljkovićAerodrom

Zabava, najnovije vesti »

"Imala sam 19 godina, bio je stariji og mog oca, prijala mi je njegova zrelost": Naša pevačica smršala 40 KG, obukla zapaljivi…

"Imala sam 19 godina, bio je stariji og mog oca, prijala mi je njegova zrelost": Naša pevačica smršala 40 KG, obukla zapaljivi kupaći, a izjavom izazvala buru

Blic pre 1 minut
"Postojala je laž, za jednu stvar nije bio pošten": Bebi Dol o vezi sa Masimom Savićem: "Izašla sam iz stana spektakularno"

"Postojala je laž, za jednu stvar nije bio pošten": Bebi Dol o vezi sa Masimom Savićem: "Izašla sam iz stana spektakularno"

Blic pre 11 minuta
"Svi imamo greške": Anabela Atijas prokomentarisala Situ Ahmić i Neria: "Ne bih poredila to sa mojom porodicom" (video)

"Svi imamo greške": Anabela Atijas prokomentarisala Situ Ahmić i Neria: "Ne bih poredila to sa mojom porodicom" (video)

Blic pre 11 minuta
Tamara Radivojević: U vremenu haosa, ljudi žele komad koji zaista ima smisla

Tamara Radivojević: U vremenu haosa, ljudi žele komad koji zaista ima smisla

Buro pre 11 minuta
Bezobrazni prorezi na bokovima ostavili sve bez teksta: Bojana Lazić u "Pinkovim Zvezdama" u nikad vatrenijem izdanju u…

Bezobrazni prorezi na bokovima ostavili sve bez teksta: Bojana Lazić u "Pinkovim Zvezdama" u nikad vatrenijem izdanju u crvenoj haljini: Gledaoci ne trepću

Blic pre 11 minuta