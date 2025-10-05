Evakuisano 10 osoba u Srbiji zbog snega: U ovim mestima i dalje vanredna situacija, nema struje, putevi neprohodni

Vatrogasci-spasioci evakuisali su deset osoba u opštinama, u centralnoj i jugoistočnoj Srbiji u kojima je proglašeno vanredno stanje zbog jakih padavina, izjavio je danas pomoćnik načelnika Uprave za Vatrogasne-spasilačke jedinice Sektora za vanredne situacije Miloš Milenković.

On je za RTS naveo da su od početka oktobra zbog ekstremnih vremenskih uslova imali ukupno 24 intervencije, u kojima je učestvovalo 84 vatrogasaca-spasilaca sa 33 vozila i sedam pumpi. Milenković je kazao da su uglavnom u pitanju bila uklanjanja stabala koje su oborili snežni nanosi, pražnjenje vode iz poplavljenih podruma, ali i da su spasili grupu dece koja je, na ekskurziji, zbog snega ostala zaglavljena u delu planine Divčibare. Vanredna situacija trenutno je