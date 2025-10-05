Vatrogasci spasili deset osoba iz opština pod vanrednim stanjem

Beta pre 24 minuta

Vatrogasci-spasioci su evakuisali deset osoba u opštinama u centralnoj i jugoistočnoj Srbiji u kojima je proglašeno vanredno stanje zbog jakih padavina, izjavio je danas pomoćnik načelnika Uprave za Vatrogasne-spasilačke jedinice Sektora za vanredne situacije Miloš Milenković.

On je za RTS naveo da su od početka oktobra zbog ekstremnih vremenskih uslova imali ukupno 24 intervencije, u kojima je učestvovalo 84 vatrogasaca-spasilaca sa 33 vozila i sedam pumpi.

Milenković je kazao da su uglavnom u pitanju bila uklanjanja stabala koje su oborili snežni nanosi, pražnjenje vode iz poplavljenih podruma, ali i da su spasili grupu dece koja je, na ekskurziji, zbog snega ostala zaglavljena u delu planine Divčibare.

Vanredno stanje trenutno je proglašeno u tri lokalne samouprave i delu opštine Arilje, ali Milenković nezvanično navodi i da će vanredna situacija verovatno biti proglašena i u opštini Lučani zbog problema u snabdevanju strujom.

"Nova Varoš, Priboj i Prijepolje takođe imaju poteškoće sa snabdevanjem električnom energijom, kao i Gornji Milanovac, Prokuplje, opština Merošina. Putni pravci su neprohodni u delu opštine Crna Trava, sve službe radi na normalizaciji, kao i u jednom delu planine Golija", naveo je Milenković.

On je dodao i da je u najvećem delu Srbije normalizovano snabdevanje vodom, da nema opasnosti od izlivanja reka, a da od Republičkog hidrometeorološkog zavoda ima naznake da će doći do blagog rasta temperature u predstojećim danima.

(Beta, 05.10.2025)

Povezane vesti »

Sektor za vanredne situacije: Vatrogasci spasili deset osoba iz opština pod vanrednim stanjem

Sektor za vanredne situacije: Vatrogasci spasili deset osoba iz opština pod vanrednim stanjem

NIN pre 24 minuta
Vatrogasci spasili deset osoba iz opština pod vanrednim stanjem

Vatrogasci spasili deset osoba iz opština pod vanrednim stanjem

Radio sto plus pre 9 minuta
Sektor za vanredne situacije: Vatrogasci spasili 10 osoba iz opština pod vanrednim stanjem

Sektor za vanredne situacije: Vatrogasci spasili 10 osoba iz opština pod vanrednim stanjem

N1 Info pre 1 sat
Evakuisano 10 osoba u Srbiji zbog snega: U ovim mestima i dalje vanredna situacija, nema struje, putevi neprohodni

Evakuisano 10 osoba u Srbiji zbog snega: U ovim mestima i dalje vanredna situacija, nema struje, putevi neprohodni

Blic pre 1 sat
Evakuisano 10 osoba u Srbiji zbog snega Vanredna situacija u ovim mestina, putevi neprohodni, problemi sa strujom (foto)

Evakuisano 10 osoba u Srbiji zbog snega Vanredna situacija u ovim mestina, putevi neprohodni, problemi sa strujom (foto)

Dnevnik pre 1 sat
Sektor za vanredne situacije: Vatrogasci spasili deset osoba iz opština pod vanrednim stanjem

Sektor za vanredne situacije: Vatrogasci spasili deset osoba iz opština pod vanrednim stanjem

Danas pre 2 sata
Vanredno stanje u centralnoj i jugoistočnoj Srbiji: Evakuisano deset osoba

Vanredno stanje u centralnoj i jugoistočnoj Srbiji: Evakuisano deset osoba

Serbian News Media pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSVanredno stanje

Društvo, najnovije vesti »

Vatrogasci spasili deset osoba iz opština pod vanrednim stanjem

Vatrogasci spasili deset osoba iz opština pod vanrednim stanjem

Beta pre 24 minuta
Dvadeset jedna godina od smrti dvojice gardista u vojnom objektu na Topčideru

Dvadeset jedna godina od smrti dvojice gardista u vojnom objektu na Topčideru

Beta pre 29 minuta
Studenti Elektrotehničkog fakulteta poručili: „U Srbiji će jutro 6. oktobra svanuti četvrt veka kasnije”

Studenti Elektrotehničkog fakulteta poručili: „U Srbiji će jutro 6. oktobra svanuti četvrt veka kasnije”

Danas pre 14 minuta
U Ivanjici se srušilo "sveto drvo": Meštani u neverici zbog prizora na groblju, hrast pao na crkvu lazaricu i oštetio krov…

U Ivanjici se srušilo "sveto drvo": Meštani u neverici zbog prizora na groblju, hrast pao na crkvu lazaricu i oštetio krov (foto, video)

Blic pre 14 minuta
Sektor za vanredne situacije: Vatrogasci spasili deset osoba iz opština pod vanrednim stanjem

Sektor za vanredne situacije: Vatrogasci spasili deset osoba iz opština pod vanrednim stanjem

NIN pre 24 minuta