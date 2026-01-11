Na današnji dan, 11. januar

Na današnji dan dogodilo se: 347. Rođen je vizantijski car Flavije Teodosije I, nazvan Teodosije Veliki, poslednji vladar jedinstvenog Rimskog carstva (379-395). Želeći da uspostavi što čvršće državno jedinstvo proglasio je hrišćanstvo državnom religijom i zabranio paganske kultove. Posle njegove smrti vlast su preuzeli njegovi sinovi, na Zapadu Honorije, a na Istoku Arkadije. 1503. Rođen je italijanski slikar i bakrorezac Đirolamo Frančesko Marija Macola, poznat