„Lečenje SMS porukama popularan način“: Nada Macura mora da se izvini

Vreme pre 31 minuta
Poslanica SNS i nekadašnja portparolka Hitne pomoći doktorke Nada Macura mora da se izvini zbog njene izjave da je „lečenje SMS porukama popularan način“ u svetu i da su te poruke diktirali - pacijenti, rekla je Tamara Stojanović iz kragujevačkog odbora Stranke slobode i pravde

„Sramota je nazvati borbu za terapiju popularnom. Izvinite se“, poručila je Tamara Stojanović u autorskom tekstu, prosleđenom medijima iz SSP. „Vaša izjava da je ‘ lečenje SMS porukama popularan način lečenja’ nije samo neprimerena, ona je ponižavajuća za svaku porodicu koja se bori da svom detetu obezbedi osnovno pravo na terapiju. Kao majka deteta sa smetnjama u razvoju, poručujem Vam: Ništa u vezi sa ovom borbom nije POPULARNO“, naglasila je Tamara Stojanović.
Glas Šumadije pre 1 sat
Danas pre 8 sati
