Zoran Lutovac piše za Danas povodom Dana državnosti: U stalnoj borbi za slobodu i ustavnost

Nijedan datum u srpskoj istoriji nije kao 15. februar, kojim se obeležava Prvi srpski ustanak 1804. i Sretenjski ustav 1835. godine.

On predstavlja poziv da se sloboda spozna kao vrhovna vrednost u duhovnom, pravnom, filozofskom i političkom smislu. Njegoš je vođi Ustanka Crnom Đorđu, „prahu oca Srbije”, posvetio veličanstveni „Gorski vijenac”. On je zaveštanje da Karađorđeva iskra slobode nikad neće da utuli, da ne sme da zgasne, jer s njom bi nestalo i sećanje i nada i obećanje i put bi ostao neosvetljen. Vladičina izvijiskra posvećena je Karađorđevoj ustaničkoj baklji i svakom plamenu koji se