U Orašcu održana državna ceremonija povodom Dana državnosti, svečana akademija u Kragujevcu

RTV pre 15 minuta  |  Tanjug
ORAŠAC - Državna ceremonija povodom Dana državnosti Srbije održana je danas u Orašcu, kod spomenika voždu Karađorđu gde je pre 222 godine na Sretenje podignut Prvi srpski ustanak.

Ceremoniju je predvodio premijer Srbije Đuro Macut koji je, zajedno sa predsednikom Vlade Republike Srpske Savom Minićem, položio vence na spomenik. U okviru ceremonije, koja je počela pomenom za pale ustanike koji je služio arhiepiskop kragujevački i mitropolit šumadijski Jovan, intonirana je himna "Bože pravde", a izveden je i prigodni kulturno-umetnički program. Macut je poručio da Sretenje predstavlja buđenje nacionalnog duha i jedinstva Srba i naveo da ljubav
Danas pre 10 minuta
Dnevnik pre 4 minuta
RTS pre 29 minuta
Insajder pre 44 minuta
Glas Šumadije pre 49 minuta
Euronews pre 35 minuta
Danas pre 4 sati
Insajder pre 29 minuta
Insajder pre 9 minuta
Insajder pre 9 minuta
Insajder pre 29 minuta
RTV pre 15 minuta