Ko je danas Vučiću čestitao Dan državnosti?

Danas pre 1 sat  |  Beta
Ko je danas Vučiću čestitao Dan državnosti?

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas čestitke povodom Dana državnosti od predsednika Uzbekistana, Palestinske uprave i Islanda, saopštio je njegov kabinet.

Predsednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev naveo je u čestitki da njegova zemlja Srbiju ;doživljava kao „pouzdanog i perspektivnog partnera u Evropi, koji je uspešno odoleo iskušenjima vremena, te da pridaje veliki značaj doslednom razvoju uzajamno korisne saradnje“. „Uveren sam da će Vaša poseta našoj zemlji, kao i značajni sporazumi koje smo postigli tom prilikom, doprineti podizanju odnosa između naših država na kvalitativno viši nivo u svim oblastima, a naročito
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

U Orašcu održana državna ceremonija povodom Sretenja - Dana državnosti Srbije

U Orašcu održana državna ceremonija povodom Sretenja - Dana državnosti Srbije

RTV pre 1 sat
Dan državnosti Srbije – sećanje na Sretenjski ustav, centralna svečanost u Orašcu

Dan državnosti Srbije – sećanje na Sretenjski ustav, centralna svečanost u Orašcu

RTS pre 1 sat
Vučić primio čestitke svetskih zvaničnika povodom Dana državnosti

Vučić primio čestitke svetskih zvaničnika povodom Dana državnosti

Euronews pre 1 sat
Zoran Lutovac piše za Danas povodom Dana državnosti: U stalnoj borbi za slobodu i ustavnost

Zoran Lutovac piše za Danas povodom Dana državnosti: U stalnoj borbi za slobodu i ustavnost

Danas pre 5 sati
Za svoje doba izuzetno slobodouman i napredan akt: Pre 191 godine u Kragujevcu je donet Sretenjski ustav

Za svoje doba izuzetno slobodouman i napredan akt: Pre 191 godine u Kragujevcu je donet Sretenjski ustav

Danas pre 5 sati
Od Karađorđa do Sretenjskog ustava: Ovako su udarani temelji srpske državnosti FOTO

Od Karađorđa do Sretenjskog ustava: Ovako su udarani temelji srpske državnosti FOTO

B92 pre 4 sati
U Srbiji i Republici Srpskoj se obeležava Sretenje - Dan državnosti

U Srbiji i Republici Srpskoj se obeležava Sretenje - Dan državnosti

Sputnik pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPalestinaPredsednik Srbije

Društvo, najnovije vesti »

Poljoprivrednici danas i sutra blokiraju puteve u dvadesetak mesta širom Srbije

Poljoprivrednici danas i sutra blokiraju puteve u dvadesetak mesta širom Srbije

Insajder pre 24 minuta
Monarhisti: Pod Vučićem Srbija izgubila državnost, vlast se odrekla Kosova, svela nas na koloniju

Monarhisti: Pod Vučićem Srbija izgubila državnost, vlast se odrekla Kosova, svela nas na koloniju

Beta pre 11 minuta
SDSM: Osuđujemo uvredljivo ponašanje Vučića prema Šekerinskoj u Minhenu

SDSM: Osuđujemo uvredljivo ponašanje Vučića prema Šekerinskoj u Minhenu

Beta pre 1 minut
Nove blokade puteva u još dvadesetak mesta i gradova u Srbiji

Nove blokade puteva u još dvadesetak mesta i gradova u Srbiji

Serbian News Media pre 5 minuta
Nove blokade puteva u još dvadesetak mesta i gradova u Srbiji

Nove blokade puteva u još dvadesetak mesta i gradova u Srbiji

Glas Zaječara pre 19 minuta