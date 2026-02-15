Svečana akademija u Staroj skupštini u Kragujevcu: Država više od dedovine i očevine

KRAGUJEVAC: U Staroj skupštini u Kragujevcu danas je održana svečana akademija povodom donošenja prvog ustava Kneževine Srbije u tom gradu, a predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić poručila je da je ispred svakoga od nas uvek jedan cilj, jedan zavet i jedna dužnost, a to je Srbija.

Brnabić je istakla da je država više i od očevine i od dedovine i da nikako ne sme da je raskući i ostavi drugima. "Ona nam je preča od razlika, od vlasti i od svakog pojedinačnog interesa. Tu smo da ona bude sve bolja i sve jača, tu smo da je učinimo ponosnom i da ponovo pošaljemo tu najvažniju poruku u večnost i u našu istoriju – 'pazimo, knjaže, šta radimo' i pazićemo zauvek, jer znamo kakvu ste nam svetinju i ti i svi veliki drugi rodoljubi ostavili", rekla je