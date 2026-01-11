Na današnji dan, 11. januar

Na današnji dan, 11. januar

Danas je nedelja, 11. januar, a ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1569. - U Engleskoj je, pod pokroviteljstvom kraljice Elizabete I, prvi put organizovana lutrija u katedrali Svetog Pavla u Londonu. Prihod je korišćen za obnovu utvrđenja, luka i drugih javnih radova. 1811. - Skupština svih narodnih starešina u Srbiji osnovala je prvo starateljstvo (ministarstvo) u vreme Prvog srpskog ustanka. Ministar prosvete postao je najučeniji Srbin tog vremena, rektor Velike škole u ​​Beogradu, Dositej Obradović. 1843. - U vreme najvećeg
