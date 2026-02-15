Kiša, hladan vetar i sneg: Danas oblačno uz osetan pad temperature

Danas oblačno uz osetan pad temperature u odnosu na prethodne dane.

Biće kiše, zatim i snega, uz pojačan i hladan vetar. Iz centralne Evrope ka našim predelima spušta se osetno hladnija vazdušna masa, donosi pad temperature, a biće uslova i za padavine-najpre kišu, a do kraja dana i sneg. Od jutros oblačno, slabe do umerene kiše ima u Vojvodini, zapadnoj, centralnoj i jugoistočnoj Srbiji. Temperatura se kreće do 10 stepeni. Jutro će u delovima zemlje biti i najtopliji deo dana, jer nam sa severa stiže hladniji vazduh i u nastavku