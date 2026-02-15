Vreme danas: Kiša, vetar i osetno hladnije

U Srbiji će danas biti oblačno sa kišom, vetrovito i osetno hladnije vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Sredinom dana i posle podne u severozapadnoj, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, a uveče i u većini ostalih krajeva kiša će preći u susnežicu i sneg. Drastičan pad temperature uz olujni vetar U brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije očekuje se i formiranje manjeg snežnog pokrivača, lokalno i do 10 centimetara. Do kraja dana prestanak padavina u svim predelima uz delimično razvedravanje sa severozapada. Duvaće umeren i jak, na istoku Srbije uveče i