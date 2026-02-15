Stiže nevreme! Očekuju se obilnije padavine i olujni vetar od 80 km/h: Evo kada će početi sneg u nizijama

U ovom času veoma snažan ciklon nalazi se u južnom delu Jadrana, a vrednost pritiska opala je na 988 milibara.

Širom Srbije pada kiša, a obilnija je na severu zemlje. Sneg već veje u planinama iznad 1500 metara nadmorske visine i već je tokom noći palao 10 do 15 cm snega. Trenutne temperature u većini predela kreću se od 7 do 13 stepeni, u kišovitom Beogradu je 8 stepeni. Zlatibor meri 2, Kopaonik 1°C. Duva pojačan južni vetar, u košavskom području i na planinama na jugu povremeno sa olujnim udarima. Hladni front i zahlađenje već su stigli do kranjeg severozapada Srbije i