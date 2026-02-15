Kiša, a na planinama sneg – posle podne osetno hladnije vreme

Talas vlažnog vazduha stiže nam sa Mediterana. Padaće kiša, na planinama sneg, a posle podne biće i osetno hladnije, pa su susnežica i sneg mogući i u nižim predelima.

Oblačno sa kišom, vetrovito i osetno hladnije – tako se ukratko može opisati vremenska prognoza za danas. Sredinom dana i posle podne u severozapadnoj, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, a uveče i u većini ostalih krajeva kiša će preći u susnežicu i sneg. U brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije očekuje se i formiranje manjeg snežnog pokrivača visine od jedan do pet centimetara, lokalno i do 10 centimetara. Vetar umeren i jak, na istoku Srbije uveče