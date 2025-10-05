Izvučeni dobitnici električnog automobila i dupleksa u igri "Uzmi račun i pobedi": Slavlje u Novom Sadu, Bačkoj Palanci i Kragujevcu

Blic pre 2 sata
U trećem kolu novog ciklusa nagradne igra "Uzmi račun i pobedi" večeras su izvučena dva dobitnika električnog automobila "fijat panda la prima" Bojana Vujsić i Gabor Bodor i dobitnik dupleksa u naselju Zemunske kapije Dane Žigić.

On je kupovinu od 650 dinara obavio u Novom Sadu, prenosi RTS. Gabor Bodor je uplatu od 2.987,82 dinara izvršio u Bačkoj Palanci, dok je vrednost računa Bojane Vujsić iznosila 978,58 dinara. Ona je kupovinu obavila u Kragujevcu. Večerašnje dobitnike izvukla je glumica Jelena Gavrilović. Izvlačenja u okviru nagradne igre "Uzmi račun i pobedi" organizuju se subotom do 18. oktobra na prvom programu Radio televizije Srbije, sa početkom od 18 časova. Nagradni fond
Danas pre 5 sati
RTSFiatNovi SadFijatBačkaBačka PalankaKragujevacUzmi račun i pobedi

Danas pre 2 sata
Blic pre 2 sata
