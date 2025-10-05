Izvučeni dobitnici stana i dva automobila u igri „Uzmi račun i pobedi“

Danas pre 6 sati  |  RTS
Dane Žigić dobio je trosoban stan u Beogradu u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi.

Električne automobile „fijat grande panda“ dobili su Bojana Vujsić i Gabor Bodor. Dobitne kombinacije izvukla je glumica Jelena Gavrilović, prenosi RTS. Trosoban stan u Beogradu u naselju Zemunske kapije dobio je Dane Žigić. Račun je plaćen u Novom Sadu – Južnobački okrug, a iznos na računu je bio 650 dinara. Drugi automobil ide u ruke Gabora Bodora, koji je račun platio u Bačkoj Palanci – Južnobački okrug, a iznos računa je 2.987,82 dinara. Glumica Jelena
