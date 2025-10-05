Marko Đedović izneo šok tajne odnosa Site i njenog sina: "Nerio je hteo da se ubije, bio je njen sluga"

Pre samo nekoliko dana odlukom produkcije “Elite 9“ održano je vanredno ubacivanje, a u Belu kuću ušao je sin Site Ahmić, Nerio Boris Ružanji, a novi sukobi u “Eliti“ započeli su odmah nakon njegovog ulaska, a glavni sukob jeste napolju, upravo onaj koji vode Nerijova majka Sita i bivši učesnik rijaliti programa Marko Đedović.

Đedović je predložio novog učesnika “Elite“, a upravo to je zasmetalo porodici Ahmić, te je Sita otpočela svađu sa Markom, na šta on nije ostao imun, a u izjavi za “Blic“ otkrio je kako gleda na celu situaciju, ali i kako je reagovao kada ga je kontaktirao Nerio i poželeo da uđe u “Elitu“. - Svesno i željeno sam prihvatio samo u ovom periodu da se valjam u tom blatu u kom se oni valjaju, ali iz opravdanog razloga kako bih spasao život jednom mladom momku. Kada smo