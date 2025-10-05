"Ona se trlja, a dete naslonjeno na nju" Jezive tvrdnje na račun Site Ahmić: " Nerio je heto da se ubije, bio je njen sluga"

Alo pre 37 minuta
Novi sukobi u rijalitiju započeli su odmah nakon Nerijevog ulaska

Novi sukobi u rijalitiju započeli su odmah nakon Nerijevog ulaska

Pre samo nekoliko dana, odlukom produkcije Elita 9, održano je vanredno ubacivanje, a u Belu kuću ušao je sin Site Ahmić, Nerio Boris Ružanji. Novi sukobi u rijalitiju započeli su odmah nakon njegovog ulaska, a glavni konflikt vodi se napolju, između Nerijove majke Site i bivšeg učesnika Marko Đedovića. Alo Đedović je predložio novog učesnika Elite, što je zasmetalo porodici Ahmić, pa je Sita započela svađu sa Markom. On nije ostao imun na situaciju, te otkrio
Blic pre 3 sata
Bela kuća

Alo pre 37 minuta
