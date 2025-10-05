"Probudite se, Putin vam se smeje": Zelenski udario na zapadne lidere: Iznenađen sam, kako je moguće da ne znate?!

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da Rusija pojačava napade na ukrajinsku gasnu i energetsku infrastrukturu pred zimu, dok je međunarodni odgovor i dalje slab.

- Nažalost, nema dostojne reakcije sveta na sve što se dešava, na stalno povećanje obima i drskosti udara - naveo je Zelenski, prenosi RBK Ukrajina. Kako je ocenio, ruski lider Vladimir Putin "upravo zato to i radi". - On se jednostavno smeje Zapadu, njegovom muku i nedostatku snažnih akcija kao odgovor. Rusija je odbacila sve predloge da se rat zaustavi ili barem da se zaustave udari. Rusija otvoreno pokušava da uništi našu civilnu infrastrukturu. I to upravo