"Probudite se, Putin vam se smeje": Zelenski udario na zapadne lidere: Iznenađen sam, kako je moguće da ne znate?!

Blic pre 35 minuta
"Probudite se, Putin vam se smeje": Zelenski udario na zapadne lidere: Iznenađen sam, kako je moguće da ne znate?!

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da Rusija pojačava napade na ukrajinsku gasnu i energetsku infrastrukturu pred zimu, dok je međunarodni odgovor i dalje slab.

- Nažalost, nema dostojne reakcije sveta na sve što se dešava, na stalno povećanje obima i drskosti udara - naveo je Zelenski, prenosi RBK Ukrajina. Kako je ocenio, ruski lider Vladimir Putin "upravo zato to i radi". - On se jednostavno smeje Zapadu, njegovom muku i nedostatku snažnih akcija kao odgovor. Rusija je odbacila sve predloge da se rat zaustavi ili barem da se zaustave udari. Rusija otvoreno pokušava da uništi našu civilnu infrastrukturu. I to upravo
N1 Info pre 10 minuta
NIN pre 20 minuta
Euronews pre 5 minuta
RTS pre 40 minuta
Alo pre 1 sat
Danas pre 1 sat
Blic pre 2 sata
Vladimir Putin Ukrajina Rusija Vladimir Zelenski

Kurir pre 34 minuta
Nedeljnik pre 10 minuta
Sputnik pre 5 minuta
Sputnik pre 40 minuta
N1 Info pre 10 minuta