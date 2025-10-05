Vanredno upozorenje na nevreme, alarm upaljen za većinu zemlje! Olujni vetar čupa drveće u Hrvatskoj, poplave i nestanak struje prete stanovništvu

Jutros je u većem delu Hrvatske padala jaka kiša, dok je na Platku zabeležena prava snežna mećava - kamere pokazuju da je planina kod Rijeke već pod debelim slojem snega. U Zagrebu je takođe padala jaka kiša, praćena vetrom koji se kasnije smirio.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je više upozorenja. Crveno upozorenje važi za područje Kvarnera, Velebita i zapadnu obalu Istre, gde se očekuje vrlo jak, povremeno olujni jugo koji će tokom dana naglo okrenuti na buru sa udarima i do 160 km/h. Narandžasto upozorenje proglašeno je za Istru, Kvarner, Liku, Gorski kotar, Dalmaciju i ostrva. U tim oblastima se očekuju obilne padavine i moguće urbane i bujične poplave, uz vetar koji bi mogao dostići i 110