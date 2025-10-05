RHMZ: U toku noći padavine prestaju u Vojvodini

NOVI SAD - U Srbiji će ujutro biti hladno, naročito na jugu i jugoistoku gde se očekuje i lokalna pojava slabog prizemnog mraza, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Republički hrodmeteorološki zavod (RHMZ) saopštio je danas da se do kraja dana očekuje pretežno oblačno vreme, kao i da se kiša očekuje uveče, dok će u toku noći u Vojvodini padavine prestati. Na zapadu i severu do kraja dana će biti mestimično sa kišom, a na jugu se očekuju i kratkotrajni pljuskovi uz umeren do pojačan severozapadni vetar. Kako je ranije saopštio RHMZ, početkom sledeće sedmice očekuje se pretežno oblačno vreme, mestimično sa kišom, koja se u sredu