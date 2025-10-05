Ko je Andrej Babiš, čija je partija ubedljivo pobedila na izborima u Češkoj?

Danas pre 53 minuta  |  S. D.
Na redovnim parlamentarnim izborima u Češkoj ubedljivo vodi populistička stranka ANO, bivšeg premijera, milijardera Andreja Babiša nakon što su prebrojani glasovi na 97 odsto birališta.

ANO vodi a 35 odsto glasova, znatno ispred vladajuće koalicije desnog centra Zajedno premijera Petra Fiale, koja u anketama osvaja oko 23 posto. Babiš returns — populists win the elections in Czechia With over 99% of ballots counted, Andrej Babiš’s party ANO (“Action of Dissatisfied Citizens”) is leading the parliamentary elections with nearly 35% of the vote. ❗However, forming a majority government requires at… pic.twitter.com/CYZ77WJFgQ — NEXTA (@nexta_tv)
Danas pre 6 sati
Danas pre 53 minuta
Danas pre 53 minuta
