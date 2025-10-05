Korać: Odgovornost za manjak promena nakon 5. oktobra snose i građanib

Srbija nije imala uslove da nakon pada vlasti Slobodana Miloševića zabranjuje stranke ili hapsi njihove predstavnike, a deo odgovornosti za izostanak radikalnijih promena sistema snose i građani koji su ubrzo ponovo izabrali političare koji su nakon 5. oktobra 2000. poraženi, kazao je danas Žarko Korać, psiholog i potpredsednik Vlade Srbije koju je prevodio Zoran Đinđić. „Možda su petooktobarci bili loši, ali to ne znači da je trebalo ponovo izabrati ove ljude… Što