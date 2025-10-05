Inspekcija zatvorila 11 pekara zbog lažnih sireva: Svaka 5. krši propise o palminom ulju! Evo šta sve kriju od kupaca

Kurir pre 3 sata
Inspekcija zatvorila 11 pekara zbog lažnih sireva: Svaka 5. krši propise o palminom ulju! Evo šta sve kriju od kupaca
Sektor poljoprivredne inspekcije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sproveo je u periodu od 1. avgusta do 29. septembra 2025. godine ukupno 382 inspekcijska nadzora kod subjekata koji obavljaju delatnost proizvodnje i prometapekarskih proizvoda, u skladu sa Uredbom o dodatnim zahtevima za stavljanje na tržište proizvoda koji sadrže palmino ulje, palminu mast, odnosno druga biljna ulja i masti. Nadzori su obuhvatili proveru deklarisanja proizvoda i
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Skoro petina kontrolisanih ne poštuje uredbu o proizvodima sa palminim uljem

Skoro petina kontrolisanih ne poštuje uredbu o proizvodima sa palminim uljem

B92 pre 1 sat
Nepravilnosti kod proizvoda sa palminim uljem

Nepravilnosti kod proizvoda sa palminim uljem

RTK pre 3 sata
Nepravilnosti s označavanjem biljnih ulja u skoro 20 odsto kontrolisanih radnji, saopštilo Ministarstvo

Nepravilnosti s označavanjem biljnih ulja u skoro 20 odsto kontrolisanih radnji, saopštilo Ministarstvo

Nova ekonomija pre 4 sati
Inspekcija zatvorila 11 objekata zbog lažnih sireva! Oglasio se Glamočić: Ovo nije kažnjavanje već zaštita interesa građana…

Inspekcija zatvorila 11 objekata zbog lažnih sireva! Oglasio se Glamočić: Ovo nije kažnjavanje već zaštita interesa građana

Blic pre 4 sati
Kontrola pekara: Nepravilnosti utvrđene kod skoro petine subjekata

Kontrola pekara: Nepravilnosti utvrđene kod skoro petine subjekata

Serbian News Media pre 4 sati
Obratite panju! Kazne u Srbiji su PAPRENE! Kontrola otkrila da skoro petina ne poštuje OVU UREDBU

Obratite panju! Kazne u Srbiji su PAPRENE! Kontrola otkrila da skoro petina ne poštuje OVU UREDBU

Telegraf pre 5 sati
Skoro petina kontrolisanih ne poštuje uredbu o proizvodima sa palminim uljem

Skoro petina kontrolisanih ne poštuje uredbu o proizvodima sa palminim uljem

RTV pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Poljoprivreda

Ekonomija, najnovije vesti »

Bojana Vujsić u Kragujevcu potrošila 978 dinara i osvojila Grande pandu u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi

Bojana Vujsić u Kragujevcu potrošila 978 dinara i osvojila Grande pandu u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi

InfoKG pre 8 minuta
Protesti u Gruziji, privedeno petoro zbog pokušaja rušenja vlade

Protesti u Gruziji, privedeno petoro zbog pokušaja rušenja vlade

BBC News pre 4 minuta
Hrvata koji je izazvao haos u Frankfurtu čeka opasna kazna, u policiji otkrio šta se dogodilo: "Nije ruski špijun"

Hrvata koji je izazvao haos u Frankfurtu čeka opasna kazna, u policiji otkrio šta se dogodilo: "Nije ruski špijun"

Blic pre 4 minuta
OPEK povećao kvotu proizvodnje nafte za novembar

OPEK povećao kvotu proizvodnje nafte za novembar

Politika pre 9 minuta
Češki milijarder odustao od nemačke čeličane

Češki milijarder odustao od nemačke čeličane

Kamatica pre 53 minuta