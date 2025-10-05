Inspekcija zatvorila 11 pekara zbog lažnih sireva: Svaka 5. krši propise o palminom ulju! Evo šta sve kriju od kupaca

Sektor poljoprivredne inspekcije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sproveo je u periodu od 1. avgusta do 29. septembra 2025. godine ukupno 382 inspekcijska nadzora kod subjekata koji obavljaju delatnost proizvodnje i prometapekarskih proizvoda, u skladu sa Uredbom o dodatnim zahtevima za stavljanje na tržište proizvoda koji sadrže palmino ulje, palminu mast, odnosno druga biljna ulja i masti. Nadzori su obuhvatili proveru deklarisanja proizvoda i