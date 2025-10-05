Nepravilnosti kod proizvoda sa palminim uljem

Poljoprivredna inspekcija Ministarstva poljoprivrede obavila je od 1. avgusta do 29. septembra 382 inspekcijska nadzora u vezi sa primenom uredbe o proizvodima sa palminim uljem i utvrdila nepravilnosti kod 70 subjekata, što čini 18,3 odsto kontrolisanih, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede.

Inspekcija je proveravala deklarisanje proizvoda i upotrebu sirovina koje predstavljaju analoge mlečnim proizvodima a najčešći propusti odnosili su se na nepoštovanje obaveze jasnog označavanja proizvoda. To se pre svega odnosi na korišćenje proizvoda koji nisu i ne mogu imati u nazivu sir i slično i našli su se u prometu bez adekvatnog obeležavanja. Tokom nadzora doneto je 67 rešenja o otklanjanju nepravilnosti, izrečene su mere zabrane prometa kod 11 subjekata i