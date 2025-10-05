Nepravilnosti kod proizvoda sa palminim uljem

RTK pre 41 minuta
Nepravilnosti kod proizvoda sa palminim uljem

Poljoprivredna inspekcija Ministarstva poljoprivrede obavila je od 1. avgusta do 29. septembra 382 inspekcijska nadzora u vezi sa primenom uredbe o proizvodima sa palminim uljem i utvrdila nepravilnosti kod 70 subjekata, što čini 18,3 odsto kontrolisanih, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede.

Inspekcija je proveravala deklarisanje proizvoda i upotrebu sirovina koje predstavljaju analoge mlečnim proizvodima a najčešći propusti odnosili su se na nepoštovanje obaveze jasnog označavanja proizvoda. To se pre svega odnosi na korišćenje proizvoda koji nisu i ne mogu imati u nazivu sir i slično i našli su se u prometu bez adekvatnog obeležavanja. Tokom nadzora doneto je 67 rešenja o otklanjanju nepravilnosti, izrečene su mere zabrane prometa kod 11 subjekata i
Otvori na rtk.co.rs

Povezane vesti »

Inspekcija zatvorila 11 pekara zbog lažnih sireva: Svaka 5. krši propise o palminom ulju! Evo šta sve kriju od kupaca

Inspekcija zatvorila 11 pekara zbog lažnih sireva: Svaka 5. krši propise o palminom ulju! Evo šta sve kriju od kupaca

Kurir pre 51 minuta
Nepravilnosti s označavanjem biljnih ulja u skoro 20 odsto kontrolisanih radnji, saopštilo Ministarstvo

Nepravilnosti s označavanjem biljnih ulja u skoro 20 odsto kontrolisanih radnji, saopštilo Ministarstvo

Nova ekonomija pre 1 sat
Inspekcija zatvorila 11 objekata zbog lažnih sireva! Oglasio se Glamočić: Ovo nije kažnjavanje već zaštita interesa građana…

Inspekcija zatvorila 11 objekata zbog lažnih sireva! Oglasio se Glamočić: Ovo nije kažnjavanje već zaštita interesa građana

Blic pre 1 sat
Kontrola pekara: Nepravilnosti utvrđene kod skoro petine subjekata

Kontrola pekara: Nepravilnosti utvrđene kod skoro petine subjekata

Serbian News Media pre 1 sat
Obratite panju! Kazne u Srbiji su PAPRENE! Kontrola otkrila da skoro petina ne poštuje OVU UREDBU

Obratite panju! Kazne u Srbiji su PAPRENE! Kontrola otkrila da skoro petina ne poštuje OVU UREDBU

Telegraf pre 2 sata
Skoro petina kontrolisanih ne poštuje uredbu o proizvodima sa palminim uljem

Skoro petina kontrolisanih ne poštuje uredbu o proizvodima sa palminim uljem

RTV pre 3 sata
Ministarstvo poljoprivrede: Nepravilnosti s označavanjem biljnih ulja

Ministarstvo poljoprivrede: Nepravilnosti s označavanjem biljnih ulja

N1 Info pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

MlekoPoljoprivreda

Ekonomija, najnovije vesti »

Šejn otvara prvu fizičku prodavnicu u Francuskoj

Šejn otvara prvu fizičku prodavnicu u Francuskoj

Radio 021 pre 6 minuta
Sofronijević: Dronovi i sateliti će svake godine preletati Srbiju da snime novu gradnju

Sofronijević: Dronovi i sateliti će svake godine preletati Srbiju da snime novu gradnju

Radio 021 pre 6 minuta
AI bum i tržišni balon - da li je 2025. nova 1999?

AI bum i tržišni balon - da li je 2025. nova 1999?

Bloomberg Adria pre 1 minut
Altiparmakov: Povećanje penzija neće urušiti finansijsku stabilnost penzijskog sistema

Altiparmakov: Povećanje penzija neće urušiti finansijsku stabilnost penzijskog sistema

Euronews pre 6 minuta
Lagard: Regulacija i nadzor ključni za stabilnost i otpornost finansijskog sistema

Lagard: Regulacija i nadzor ključni za stabilnost i otpornost finansijskog sistema

B92 pre 1 minut