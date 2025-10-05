Tanjga drugi deo: Nakon skandal u Humskoj i oštre reakcije, dobili smo novu izjavu dan posle: "Ova dešavanja sinoć naš fudbal vode u propast"!

Trener Vojvodine Miroslav Tanjga (61) bio je izuzetno ljut nakon poraza njegovog tima (1:0) u Humskoj od Partizana.

Nakon meča Tanjga je javno kritikovao dešavanja na stadionu Partizana, a dan kasnije, nastavio je u istom tonu: - Najmanje smo mi krivi što se sinoć nije igrao derbi onakav kakav su svi očekivali. Naravno da su nas taj penal i crveni karton poremetili. Ipak, mi ni u tim trenucima nismo gubili nadu i nastavili smo da igramo onako kako smo se dogovorili. Ali, jednostavno, igrač manje u Beogradu, uz sve te prekide i gluposti koje su se dešavale nisu igračima dale