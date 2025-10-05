Tanjga nastavlja da "grmi" posle meča sa Partizanom: "Pretili su nam da će nas kazniti ako se ne vratimo!"

Fudbalska utakmica 11. kola Superlige Srbije na kojoj je Partizan proslavio 80. godina postojanja sportskog društva protiv Vojvodine u Humskoj pretvorila se sinoć u pravi maraton, koji je okončan tek nakon tri sata programa, negde oko 23.30 časova.

Pirotehnika je uslovila da glavni arbitar Aleksandar Živković u 80. minutu meča pošalje igrače u svlačionicu i da sa sve prekidom i nadoknadom produži derbi za skoro sat vremena. Posle meča videli smo i burno obraćanje trenera Vojvodine, Miroslava Tanjge, koji je direktno isprozivao Partizan za katastrofalnu organizaciju utakmice i istakao da je to bila "sramota" i zapitao se "da li će se za 100. rođendan gađati granatama"? Tanjga je na kraju utakmice i isključen