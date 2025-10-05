Tanjga nastavlja da "grmi" posle meča sa Partizanom: "Pretili su nam da će nas kazniti ako se ne vratimo!"

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs / Mozzart Sport
Tanjga nastavlja da "grmi" posle meča sa Partizanom: "Pretili su nam da će nas kazniti ako se ne vratimo!"

Fudbalska utakmica 11. kola Superlige Srbije na kojoj je Partizan proslavio 80. godina postojanja sportskog društva protiv Vojvodine u Humskoj pretvorila se sinoć u pravi maraton, koji je okončan tek nakon tri sata programa, negde oko 23.30 časova.

Pirotehnika je uslovila da glavni arbitar Aleksandar Živković u 80. minutu meča pošalje igrače u svlačionicu i da sa sve prekidom i nadoknadom produži derbi za skoro sat vremena. Posle meča videli smo i burno obraćanje trenera Vojvodine, Miroslava Tanjge, koji je direktno isprozivao Partizan za katastrofalnu organizaciju utakmice i istakao da je to bila "sramota" i zapitao se "da li će se za 100. rođendan gađati granatama"? Tanjga je na kraju utakmice i isključen
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Tanjga drugi deo: Nakon skandal u Humskoj i oštre reakcije, dobili smo novu izjavu dan posle: "Ova dešavanja sinoć naš fudbal…

Tanjga drugi deo: Nakon skandal u Humskoj i oštre reakcije, dobili smo novu izjavu dan posle: "Ova dešavanja sinoć naš fudbal vode u propast"!

Kurir pre 57 minuta
"Pretili su nam drakonskim kaznama, morali smo da se vratimo": Tanjga osuo paljbu po Partizanu posle derbija

"Pretili su nam drakonskim kaznama, morali smo da se vratimo": Tanjga osuo paljbu po Partizanu posle derbija

Mondo pre 1 sat
Trener Vojvodine posle haosa u Humskoj: "Pretili nam kaznom ako se ne vratimo"

Trener Vojvodine posle haosa u Humskoj: "Pretili nam kaznom ako se ne vratimo"

B92 pre 2 sata
Zvezda srušila Partizan u večitom derbiju, crno-beli promašili penal u 94. minutu VIDEO

Zvezda srušila Partizan u večitom derbiju, crno-beli promašili penal u 94. minutu VIDEO

Nova pre 2 sata
Ostaje gorak ukus zbog prekida – Savićević nakon poraza Vojvodine: Zajedno ćemo stati na noge

Ostaje gorak ukus zbog prekida – Savićević nakon poraza Vojvodine: Zajedno ćemo stati na noge

Dnevnik pre 5 sati
Savićević: "Ostaje gorak ukus zbog svega što se dešavalo u Humskoj"

Savićević: "Ostaje gorak ukus zbog svega što se dešavalo u Humskoj"

Sportske.net pre 4 sati
"Bila je bezveze utakmica, ostaje gorak ukus zbog atmosfere...": Vojvodina i dalje pod utiskom iz Humske!

"Bila je bezveze utakmica, ostaje gorak ukus zbog atmosfere...": Vojvodina i dalje pod utiskom iz Humske!

Telegraf pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalPartizanVojvodinaFK VojvodinaSuperligaderbiFk Partizan

Sport, najnovije vesti »

Siner predao meč Griksporu, Đokoviću se čisti put do titule na mastersu u Šangaju

Siner predao meč Griksporu, Đokoviću se čisti put do titule na mastersu u Šangaju

Danas pre 3 minuta
La Liga: Potop Barselone u Andaluziji, Sevilja uzela „meru“ šampionu Španije

La Liga: Potop Barselone u Andaluziji, Sevilja uzela „meru“ šampionu Španije

Danas pre 33 minuta
Novaku se čisti žreb: Siner predao Griksporu

Novaku se čisti žreb: Siner predao Griksporu

Sport klub pre 12 minuta
Veliki problem za svetskog broja jedan - Janik Siner predao meč u Šangaju

Veliki problem za svetskog broja jedan - Janik Siner predao meč u Šangaju

RTS pre 2 minuta
Prestižovci preko Rome do finala međunarodnog turnira u Kumanovu

Prestižovci preko Rome do finala međunarodnog turnira u Kumanovu

Vranje news pre 12 minuta