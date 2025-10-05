Zvezda srušila Partizan u večitom derbiju, crno-beli promašili penal u 94. minutu VIDEO

Nova pre 3 sata  |  Autor: Oliver Mijušković
Zvezda srušila Partizan u večitom derbiju, crno-beli promašili penal u 94. minutu VIDEO

Kadeti Crvene zvezde izborili su važnu pobedu nad Partizanom rezultatom 1:0, u okviru devetog kola domaćeg prvenstva.

Gol odluke pa je već u 6. minutu, kad je kapiten Crvene zvezde Dragan Anokić odlično šutirao iz trka sa oko 17 metara. Partizan je u nadoknadi utakmice imao veliku priliku za izjednačenje, ali je sa penala neprecizan bio Ris Milvud, bivši đak Zvezde, a prethodno je Mateja Lacmanović oborio Uroša Milovankića. Crveno-beli su meč završili sa 10 igrača u polju, pošto je crveni karton, odnosno drugi žuti dobio Uroš Kikić, koji je u Zvezdu došao iz Partizana, a sada je
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Tanjga drugi deo: Nakon skandal u Humskoj i oštre reakcije, dobili smo novu izjavu dan posle: "Ova dešavanja sinoć naš fudbal…

Tanjga drugi deo: Nakon skandal u Humskoj i oštre reakcije, dobili smo novu izjavu dan posle: "Ova dešavanja sinoć naš fudbal vode u propast"!

Kurir pre 2 sata
"Pretili su nam drakonskim kaznama, morali smo da se vratimo": Tanjga osuo paljbu po Partizanu posle derbija

"Pretili su nam drakonskim kaznama, morali smo da se vratimo": Tanjga osuo paljbu po Partizanu posle derbija

Mondo pre 2 sata
Trener Vojvodine posle haosa u Humskoj: "Pretili nam kaznom ako se ne vratimo"

Trener Vojvodine posle haosa u Humskoj: "Pretili nam kaznom ako se ne vratimo"

B92 pre 3 sata
Tanjga nastavlja da "grmi" posle meča sa Partizanom: "Pretili su nam da će nas kazniti ako se ne vratimo!"

Tanjga nastavlja da "grmi" posle meča sa Partizanom: "Pretili su nam da će nas kazniti ako se ne vratimo!"

Telegraf pre 4 sati
Savićević: "Ostaje gorak ukus zbog svega što se dešavalo u Humskoj"

Savićević: "Ostaje gorak ukus zbog svega što se dešavalo u Humskoj"

Sportske.net pre 6 sati
Ostaje gorak ukus zbog prekida – Savićević nakon poraza Vojvodine: Zajedno ćemo stati na noge

Ostaje gorak ukus zbog prekida – Savićević nakon poraza Vojvodine: Zajedno ćemo stati na noge

Dnevnik pre 6 sati
"Bila je bezveze utakmica, ostaje gorak ukus zbog atmosfere...": Vojvodina i dalje pod utiskom iz Humske!

"Bila je bezveze utakmica, ostaje gorak ukus zbog atmosfere...": Vojvodina i dalje pod utiskom iz Humske!

Telegraf pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaPartizan

Sport, najnovije vesti »

Mega ubedljivo poražena od Cedevita Olimpije u prvom kolu ABA lige

Mega ubedljivo poražena od Cedevita Olimpije u prvom kolu ABA lige

Danas pre 9 minuta
Džordž Rasel: Ne znamo odakle ovakav učinak u Singapuru

Džordž Rasel: Ne znamo odakle ovakav učinak u Singapuru

Danas pre 59 minuta
Siner predao meč Griksporu, Đokoviću se čisti put do titule na mastersu u Šangaju

Siner predao meč Griksporu, Đokoviću se čisti put do titule na mastersu u Šangaju

Danas pre 1 sat
La Liga: Potop Barselone u Andaluziji, Sevilja uzela „meru“ šampionu Španije

La Liga: Potop Barselone u Andaluziji, Sevilja uzela „meru“ šampionu Španije

Danas pre 2 sata
Vranjancima bod na Ubu: Jedinstvo - Dinamo Jug 1:1

Vranjancima bod na Ubu: Jedinstvo - Dinamo Jug 1:1

Vranje news pre 9 minuta