Zvezda srušila Partizan u večitom derbiju, crno-beli promašili penal u 94. minutu VIDEO

Kadeti Crvene zvezde izborili su važnu pobedu nad Partizanom rezultatom 1:0, u okviru devetog kola domaćeg prvenstva.

Gol odluke pa je već u 6. minutu, kad je kapiten Crvene zvezde Dragan Anokić odlično šutirao iz trka sa oko 17 metara. Partizan je u nadoknadi utakmice imao veliku priliku za izjednačenje, ali je sa penala neprecizan bio Ris Milvud, bivši đak Zvezde, a prethodno je Mateja Lacmanović oborio Uroša Milovankića. Crveno-beli su meč završili sa 10 igrača u polju, pošto je crveni karton, odnosno drugi žuti dobio Uroš Kikić, koji je u Zvezdu došao iz Partizana, a sada je