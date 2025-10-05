Još jedan plagijat: Ideja za "Vučić team Serbia", ipak, ukradena i to od Putina

N1 Info pre 47 minuta  |  N1 Beograd
Još jedan plagijat: Ideja za "Vučić team Serbia", ipak, ukradena i to od Putina

"Sa" predsednikom Srbije možete da popijete jutarnju kafu, da se "njime" zasladite, ogrejete, a sa toalet papirom s njegovim inicijalima i da se obrišete i sve to zahvaljujući poklonima koje Srpska napredna stranka godinama unazad deli građanima pred izbore.

Međutim, sa čokoladica, kafa, čarapa, hemijskih olovaka i toalet papira predsednikov tim je prešao na garderobu, da bi već na prvi pogled bilo jasno - ko je u kom timu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je na protest protiv blokada, koji je u nedelju održan u Obrenovcu, došao u novoj jakni, do sada neviđenoj – makar ne u Srbiji. U istoj jakni doputovao je i u Kopenhagen na Samit Evropske ekonomske zajednice. A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Predsednik Srbije nosi plagijat: Ideja za „Vučić team Serbia“, ipak, ukradena i to od Putina

Predsednik Srbije nosi plagijat: Ideja za „Vučić team Serbia“, ipak, ukradena i to od Putina

Nova pre 32 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićSrpska napredna strankaPredsednik SrbijeObrenovacIzboriKopenhagen

Politika, najnovije vesti »

Izjava dostojna „Monti Pajtona”: Sagovornici Danasa o tvrdnji SPS-a da je Milošević bio prva žrtva „obojene revolucije” na…

Izjava dostojna „Monti Pajtona”: Sagovornici Danasa o tvrdnji SPS-a da je Milošević bio prva žrtva „obojene revolucije” na svetu

Danas pre 2 minuta
Još jedan plagijat: Ideja za "Vučić team Serbia", ipak, ukradena i to od Putina

Još jedan plagijat: Ideja za "Vučić team Serbia", ipak, ukradena i to od Putina

N1 Info pre 47 minuta
Milivojević: Nikad nismo bili bliži "6. oktobru" nego danas

Milivojević: Nikad nismo bili bliži "6. oktobru" nego danas

N1 Info pre 17 minuta
Đurić: Srbija neprekidno pod pritiskom da odustane od nezavisnog kursa

Đurić: Srbija neprekidno pod pritiskom da odustane od nezavisnog kursa

RTV pre 27 minuta
Četvrt veka od 5. oktobra

Četvrt veka od 5. oktobra

Glas Zaječara pre 27 minuta