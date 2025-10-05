Još jedan plagijat: Ideja za "Vučić team Serbia", ipak, ukradena i to od Putina

"Sa" predsednikom Srbije možete da popijete jutarnju kafu, da se "njime" zasladite, ogrejete, a sa toalet papirom s njegovim inicijalima i da se obrišete i sve to zahvaljujući poklonima koje Srpska napredna stranka godinama unazad deli građanima pred izbore.

Međutim, sa čokoladica, kafa, čarapa, hemijskih olovaka i toalet papira predsednikov tim je prešao na garderobu, da bi već na prvi pogled bilo jasno - ko je u kom timu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je na protest protiv blokada, koji je u nedelju održan u Obrenovcu, došao u novoj jakni, do sada neviđenoj – makar ne u Srbiji. U istoj jakni doputovao je i u Kopenhagen na Samit Evropske ekonomske zajednice. A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)