Skupština Srbije usvojila izmene i dopune Zakona o Vojsci

Skupština Srbije danas je usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije, kao i zakonske predloge o vojnom obrazovanju i o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju vojnih osiguranika.

Sva tri zakonska predloga je podnela Vlada Srbije a najviše primedbi, tokom ranije rasprave, opozicioni poslanici su imali u vezi izmena i dopuna Zakona o Vojsci, i to na član 19, tvrdeći da se njime jača politički uticaj na oružane snage predsednika Republike, putem komandavanja. Po tom članu načelnik Generalštaba komanduje vojskom “u skladu sa zakonom, odlukama predsednika Republike Srbije i aktima komandovanja”, umesto, kako je bilo predvidjeno ranije "u skladu sa zakonom i aktima komandovanja". Predstavnici vlasti su tokom rasprave odbacili tvrdnje poslanika opozicije tvrdeći da je cilj zakonskih izmena efikasnije funkcionisanje Vojske Srbije i poboljšanje položaja profesionalnih vojnika i njihovih porodica.

Skupština usvojila zakone o nafti, gasu i o obaveznim rezervama

Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o nafti, Zakon o gasu i Zakon o obaveznim rezervama nafte, derivata nafte i prirodnog gasa koji treba da doprinesu većoj sigurnosti, kvalitetu i pouzdanosti snabdevanja domaćeg tržišta, kao i usaglašavanju sa propisima Evropske unije u tim oblastima.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović rekla je povodom usvajanja novih zakona da je sektor nafte od kritične važnosti za energetsku bezbednost Srbije i da su usvojeni zakoni rezultat zajedničkog rada svih relevantnih institucija i preduzeća.

"Bez obzira sa koliko se teškom i ozbiljnom krizom suočavamo, kao posledica spoljnih okolnosti i međusobnih sukoba velikih sila, naš zadatak je da obezbedimo dovoljno energenata za snabdevanje domaćeg tržišta i da stvorimo uslove za efikasnije funkcionisanje energetskog sektora", navela je ona u saopštenju.

Usvojeni zakoni su, po njenim rečima, deo ukupnih napora Vlade i resornog ministarstva da se poveća sigurnost snabdevanja, pre svega kroz povećanje rezervi i mehanizme i jasne procedure delovanja u kriznim situacijama kako bi bili zaštićeni građani i privreda od poremećaja u snabdevanju.

"Zakoni jasnije definišu i uloge i obaveze svih aktera u sektoru nafte i gasa, kako bi svako, radeći svoj deo posla, dao doprinos očuvanju energetske sigurnosti, a u koordinaciji sa Vladom i Ministarstvom", rekla je ministarka.

Odredbe vezane za oblast nafte, koje su do sada bile uređene kroz nekoliko zakona i nizom podzakonskih akata, donošenjem Zakona o nafti prenete su u jedinstven zakon.

Novi zakon treba da doprinese stvaranju uslova za sigurno, kvalitetno i pouzdano snabdevanje naftom, derivate nafte i drugim motornim i energetskim gorivima, kao i uravnoteženom razvoju sektora. Između ostalog, Zakon o nafti definiše nivo operativnih rezervi naftnih derivata i drugih energenata koje su dužni da obezbede proizvođači i trgovci derivatima, proizvođači električne i toplotne energije, kao i proizvođači toplotne energije iz prirodnog gasa.

Propisao je da su energetski subjekti koji obavljaju delatnost proizvodnje električne energije, ili kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije, dužni da obezbede operativne rezerve derivata nafte i uglja u količini koja će omogućiti najmanje 21 dan njihove prosečne proizvodnje električne i toplotne energije u januaru, februaru i martu za prethodnih pet godina.

Zakon o gasu, po tumačenjju Ministarstva energetike, doprineće stvaranju uslova za obezbeđivanje sigurnog snabdevanja domaćeg tržišta i efikasnom funkcionisanju tržišta prirodnog gasa.

Posebna pažnja posvećena je obezbeđivanju sigurnosti snabdevanja uključujući i mere koje se preduzimaju u slučaju poremećaja u radu transportnog ili distributivnog sistema ili poremećaja na tržištu.

Usvajanjem Zakona o obaveznim rezervama nafte, derivata nafte i prirodnog gasa propisano je da se obavezne rezerve nafte i derivata nafte formiraju u visini 90 dana prosečnog dnevnog neto uvoza ili 61 dan prosečne dnevne potrošnje u Srbiji, u zavisnosti koja količina je veća.