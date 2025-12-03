Vojska i zvanično pod uticajem predsednika: Skupština usvojila izmenu zakona

Radio 021 pre 2 sata  |  Beta
Vojska i zvanično pod uticajem predsednika: Skupština usvojila izmenu zakona

Skupština Srbije usvojila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije.

Opozicioni poslanici su tokom rasprave imali najviše primedbi u vezi sa ovim izmenama člana 19. Zakona o vojsci, tvrdeći da se njime putem komandovanja jača politički uticaj predsednika Republike na Oružane snage. Po tom članu, načelnik Generalštaba komanduje vojskom "u skladu sa zakonom, odlukama predsednika Republike Srbije i aktima komandovanja", umesto, kako je bilo predviđeno ranije, "u skladu sa zakonom i aktima komandovanja". Predstavnici vlasti su tokom
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Vojska i zvanično pod uticajem predsednika

Vojska i zvanično pod uticajem predsednika

In medija pre 1 sat
Skupština Srbije usvojila izmene i dopune Zakona o Vojsci

Skupština Srbije usvojila izmene i dopune Zakona o Vojsci

Beta pre 2 sata
Skupština Srbije izglasala izmene i dopune Zakona o Vojsci, Vučić vrhovni komandant

Skupština Srbije izglasala izmene i dopune Zakona o Vojsci, Vučić vrhovni komandant

Danas pre 2 sata
Skupština Srbije usvojila izmene i dopune Zakona o Vojsci, o Generalštabu, udžbenicima

Skupština Srbije usvojila izmene i dopune Zakona o Vojsci, o Generalštabu, udžbenicima

Novi magazin pre 2 sata
Gašić nakon usvajanja izmena Zakona o Vojski Srbije: Danas je veliki dan za našu vojsku

Gašić nakon usvajanja izmena Zakona o Vojski Srbije: Danas je veliki dan za našu vojsku

Blic pre 3 sata
Usvojeno autentično tumačenje leks specijalisa za Generalštab

Usvojeno autentično tumačenje leks specijalisa za Generalštab

Forbes pre 3 sata
Usvojene izmene Zakona o Vojsci: Načelnik Generalštaba komanduje u skladu sa zakonom i odlukama predsednika

Usvojene izmene Zakona o Vojsci: Načelnik Generalštaba komanduje u skladu sa zakonom i odlukama predsednika

N1 Info pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijeVojska Srbije

Politika, najnovije vesti »

Zaposleni u Zavodu: Iz Ministarstva kulture opet pokušali neovlašćeno da pristupe serverima zbog Generalštaba

Zaposleni u Zavodu: Iz Ministarstva kulture opet pokušali neovlašćeno da pristupe serverima zbog Generalštaba

N1 Info pre 10 minuta
Studio live, četvrtak u 12h: Gradska bitka za Generalštab

Studio live, četvrtak u 12h: Gradska bitka za Generalštab

N1 Info pre 25 minuta
Selaković neoprezno priznao da postoji (auto)cenzura u provladinim medijima

Selaković neoprezno priznao da postoji (auto)cenzura u provladinim medijima

Cenzolovka pre 40 minuta
Ombudsman u Prištini: Odluka CIK-a o Srpskoj listi bez pravne osnove i suprotna propisima

Ombudsman u Prištini: Odluka CIK-a o Srpskoj listi bez pravne osnove i suprotna propisima

RTV pre 20 minuta
Izbori stižu - da li su bolju startnu poziciju zauzeli vlast, opozicija ili studenti

Izbori stižu - da li su bolju startnu poziciju zauzeli vlast, opozicija ili studenti

Blic pre 45 minuta