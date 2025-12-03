Vojska i zvanično pod uticajem predsednika: Skupština usvojila izmenu zakona

Skupština Srbije usvojila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije.

Opozicioni poslanici su tokom rasprave imali najviše primedbi u vezi sa ovim izmenama člana 19. Zakona o vojsci, tvrdeći da se njime putem komandovanja jača politički uticaj predsednika Republike na Oružane snage. Po tom članu, načelnik Generalštaba komanduje vojskom "u skladu sa zakonom, odlukama predsednika Republike Srbije i aktima komandovanja", umesto, kako je bilo predviđeno ranije, "u skladu sa zakonom i aktima komandovanja". Predstavnici vlasti su tokom