Usvojene izmene Zakona o Vojsci: Načelnik Generalštaba komanduje u skladu sa zakonom i odlukama predsednika

N1 Info pre 3 sata  |  FoNet
Usvojene izmene Zakona o Vojsci: Načelnik Generalštaba komanduje u skladu sa zakonom i odlukama predsednika

Skupština Srbije usvojila je danas izmene i dopune Zakona o Vojsci Srbije, kojima se, kako je navedeno u obrazloženju, stvaraju mogućnosti za poboljšanje položaja profesionalnih vojnih lica, posebno kategorije profesionalnih vojnika na službi u Vojsci Srbije (VS).

Zakonom je predviđeno da načelnik Generalštaba VS komanduje Vojskom Srbije u skladu sa zakonom, odlukama predsednika Republike Srbije i aktima komandovanja. “Lica na komandnim dužnostima komanduju sastavima Vojske Srbije u skladu sa zakonom i aktima komandovanja”, navedeno je u zakonu. Izmenama i dopunama Zakona stvaraju se uslovi za obezbeđenje povoljnijeg položaja profesionalnih vojnika na službi u Vojsci Srbije u pogledu stvaranja mogućnosti za prijem.
