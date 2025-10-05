Milivojević: Oni koji beže od pitanja novinara, vrlo brzo moraju da odgovaraju na pitanja tužioca

Svedočimo sve učestalijem bahatom ponašanju ljudi koji obezbeđuju čelnike Srpske napredne stranke prema novinarima nezavisnih medija, dok na javnim događajima pokušavaju da rade svoj novinarski posao, izjavio je Srđan Milivojević, predsednik Demokratske stranke.

Nažalost, ova poluprivatna obezbeđenja ne ponašaju se profesionalno, već jednako osiono i nasilno kao i oni koje čuvaju, dodao je on, prenosi N1. „Današnji nasrtaj na Jelenu Mirković, novinarku televizije N1, koja je nakon državne svečanosti povodom Dana sećanja na nevino stradale Srbe, Jevreje i Rome tokom Drugog svetskog rata u Spomen-parku ‘Jajinci’ pokušala da postavi pitanje Milošu Vučeviću, pokazuje svu nervozu i strah nasilnika na vlasti. Strah od pitanja,