Pogledajte kako je obezbeđenje Miloša Vučevića odgurnulo novinarku N1 kada je pokušala da mu postavi pitanje VIDEO

Obezbeđenje predsednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića odgurnulo je novinarku N1 Jelenu Mirković kada je pokušala da mu postavi pitanje na koje on nije želeo da odgovori.

Nakon završetka državne svečanosti povodom Dana sećanja na nevino stradale Srbe, Jevreje i Rome tokom Drugog svetskog rata, u Spomen-parku „Jajinci“, kojoj je Vučević prisustvovao kao izaslanik predsednika Srbije, reporterka N1 je prišla Vučeviću sa molbom da mu postavi pitanje. „Nemojte. Hvala lepo. Nije ovo mesto za pitanja“, rekao je Vučević dok je napuštao Spomen-park. Tada je jedan pripadnik Vučevićevog obezbeđenja prišao našoj novinarki i odgurnuo je.