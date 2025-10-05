Pogledajte kako je obezbeđenje Miloša Vučevića odgurnulo novinarku N1 kada je pokušala da mu postavi pitanje VIDEO

Nova pre 2 sata  |  Autor: N1
Pogledajte kako je obezbeđenje Miloša Vučevića odgurnulo novinarku N1 kada je pokušala da mu postavi pitanje VIDEO

Obezbeđenje predsednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića odgurnulo je novinarku N1 Jelenu Mirković kada je pokušala da mu postavi pitanje na koje on nije želeo da odgovori.

Nakon završetka državne svečanosti povodom Dana sećanja na nevino stradale Srbe, Jevreje i Rome tokom Drugog svetskog rata, u Spomen-parku „Jajinci“, kojoj je Vučević prisustvovao kao izaslanik predsednika Srbije, reporterka N1 je prišla Vučeviću sa molbom da mu postavi pitanje. „Nemojte. Hvala lepo. Nije ovo mesto za pitanja“, rekao je Vučević dok je napuštao Spomen-park. Tada je jedan pripadnik Vučevićevog obezbeđenja prišao našoj novinarki i odgurnuo je.
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Obeležen Dan sećanja na stradanje Srba, Roma i Jevreja u Jajincima

Obeležen Dan sećanja na stradanje Srba, Roma i Jevreja u Jajincima

RTV pre 57 minuta
Zamenik predsednika Skupštine grada Beograda Igor Jovanović položio venac u Spomen-parku Jajinci

Zamenik predsednika Skupštine grada Beograda Igor Jovanović položio venac u Spomen-parku Jajinci

Telegraf pre 1 sat
Obezbeđenje Miloša Vučevića odgurnulo novinarku N1

Obezbeđenje Miloša Vučevića odgurnulo novinarku N1

Nedeljnik pre 2 sata
(VIDEO) Obezbeđenje Miloša Vučevića odgurnulo novinarku N1 kada je pokušala da mu postavi pitanje

(VIDEO) Obezbeđenje Miloša Vučevića odgurnulo novinarku N1 kada je pokušala da mu postavi pitanje

N1 Info pre 3 sata
Vučević: Jajinci nisu samo mesto smrti, već i zaveta koji obavezuje na jedinstvo i slogu

Vučević: Jajinci nisu samo mesto smrti, već i zaveta koji obavezuje na jedinstvo i slogu

NIN pre 3 sata
Vučević: Zlo se nikada ne sme ponoviti

Vučević: Zlo se nikada ne sme ponoviti

Danas pre 3 sata
Novinarka N1 pokušala da postavi pitanje Milošu Vučeviću, njegovo obezbeđenje je odgurnulo (VIDEO)

Novinarka N1 pokušala da postavi pitanje Milošu Vučeviću, njegovo obezbeđenje je odgurnulo (VIDEO)

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Srpska napredna strankaMiloš Vučević

Društvo, najnovije vesti »

Grejete se na klimu? Ovako je najbolje da podesite temperaturu da uštedite struju

Grejete se na klimu? Ovako je najbolje da podesite temperaturu da uštedite struju

Danas pre 7 minuta
Studenti DUNP negiraju da su pod uticajem partija

Studenti DUNP negiraju da su pod uticajem partija

Danas pre 12 minuta
Šta će policajcu maska ako primenjuje zakon?

Šta će policajcu maska ako primenjuje zakon?

Danas pre 1 sat
Ninić: Paljenje automobila matrica matrica SNS-a koja se sa severa Kosova prelila na ostatak Srbije

Ninić: Paljenje automobila matrica matrica SNS-a koja se sa severa Kosova prelila na ostatak Srbije

N1 Info pre 7 minuta
Članica Upravnog odbora Narodnog pozorišta u Beogradu podnela ostavku

Članica Upravnog odbora Narodnog pozorišta u Beogradu podnela ostavku

Nova pre 12 minuta