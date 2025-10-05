Komandir policije Batrovci: Prvi ulazak u zemlje EU trajaće tri do pet minuta duže po osobi

Radio 021 pre 2 sata  |  Beta
Komandir policije Batrovci: Prvi ulazak u zemlje EU trajaće tri do pet minuta duže po osobi

Prvi ulazak građana Srbije u države Šengenske zone trajaće od tri do pet minuta duže po osobi u odnosu na dosadašnju proceduru prelaska granice od 12. oktobra, kada sa primenom počinje Sistem ulaska i izlaska (EES).

To je izjavio komandir stanice granične policije Batrovci Branko Bačić. On je gostujući na TV Prva naveo da su te procene zasnovane na podacima hrvatskih kolega, dodajući da će se tek vremenom videti koliko će novi propisi zapravo usporiti prelazak u jednu od 29 evropskih država, članica Šenegen zone. "Tokom oktobra (EES) će biti primenjivan samo tokom četiri sata u 24 sata, a svakog narednog meseca će se broj sati kada je novi sistem obavezan duplirati, sve do 10.
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Od 12.: Oktobra duže na granicama Komandir policije otkriva šta čeka državljane Srbije: Novi sistem će raditi samo 4 sata…

Od 12.: Oktobra duže na granicama Komandir policije otkriva šta čeka državljane Srbije: Novi sistem će raditi samo 4 sata dnevno, a evo šta se dešava ako odbijete

Blic pre 28 minuta
Kako će od 12. oktobra funkcionisati ulazak srpskih državljana u zemlje EU: Komandir o detaljima EES sistema

Kako će od 12. oktobra funkcionisati ulazak srpskih državljana u zemlje EU: Komandir o detaljima EES sistema

Mondo pre 37 minuta
Haos na granicama od 12. Oktobra: Srbi će čekati duže, ulazak u EU više neće biti isti!

Haos na granicama od 12. Oktobra: Srbi će čekati duže, ulazak u EU više neće biti isti!

Alo pre 13 minuta
Primena EES sistema počinje 12. oktobra: Šta sve treba da znate pre ulaska u Evropsku iniju?

Primena EES sistema počinje 12. oktobra: Šta sve treba da znate pre ulaska u Evropsku iniju?

Euronews pre 57 minuta
Od 12. oktobra slikanje i davanje otisaka na granici sa EU: Ali u početku samo 4 sata dnevno, ovo su detalji!

Od 12. oktobra slikanje i davanje otisaka na granici sa EU: Ali u početku samo 4 sata dnevno, ovo su detalji!

Telegraf pre 1 sat
"Prvi ulazak u države Šengen zone trajaće tri minuta duže po osobi": Komandir granične policije o EES sistemu

"Prvi ulazak u države Šengen zone trajaće tri minuta duže po osobi": Komandir granične policije o EES sistemu

N1 Info pre 3 sata
Duže čekanje na granicama: Prvi ulazak u Šengen sada traje do pet minuta duže po osobi

Duže čekanje na granicama: Prvi ulazak u Šengen sada traje do pet minuta duže po osobi

Nedeljnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

EUŠengenBatrovciEES

Društvo, najnovije vesti »

Nemački ministar odbrane pozvao na smirenost posle pojave dronova iznad Minhena

Nemački ministar odbrane pozvao na smirenost posle pojave dronova iznad Minhena

Beta pre 23 minuta
Žene u crnom: Nadležni da kažu istinu

Žene u crnom: Nadležni da kažu istinu

Danas pre 33 minuta
Od 12.: Oktobra duže na granicama Komandir policije otkriva šta čeka državljane Srbije: Novi sistem će raditi samo 4 sata…

Od 12.: Oktobra duže na granicama Komandir policije otkriva šta čeka državljane Srbije: Novi sistem će raditi samo 4 sata dnevno, a evo šta se dešava ako odbijete

Blic pre 28 minuta
Nemački ministar odbrane pozvao na smirenost posle pojave dronova iznad Minhena

Nemački ministar odbrane pozvao na smirenost posle pojave dronova iznad Minhena

N1 Info pre 12 minuta
Nemački ministar odbrane pozvao na smirenost posle pojave dronova iznad Minhena

Nemački ministar odbrane pozvao na smirenost posle pojave dronova iznad Minhena

NIN pre 7 minuta