Komandir policije Batrovci: Prvi ulazak u zemlje EU trajaće tri do pet minuta duže po osobi

Prvi ulazak građana Srbije u države Šengenske zone trajaće od tri do pet minuta duže po osobi u odnosu na dosadašnju proceduru prelaska granice od 12. oktobra, kada sa primenom počinje Sistem ulaska i izlaska (EES).

To je izjavio komandir stanice granične policije Batrovci Branko Bačić. On je gostujući na TV Prva naveo da su te procene zasnovane na podacima hrvatskih kolega, dodajući da će se tek vremenom videti koliko će novi propisi zapravo usporiti prelazak u jednu od 29 evropskih država, članica Šenegen zone. "Tokom oktobra (EES) će biti primenjivan samo tokom četiri sata u 24 sata, a svakog narednog meseca će se broj sati kada je novi sistem obavezan duplirati, sve do 10.