List Tageblat: Srbiji se kroz sankcije NIS-u sveti politika energetske zavisnosti od Rusije

NIS-u prete sankcije SAD čije će posledice pojačati energetska zavisnost od Rusije koju je Beograd sam skrivio, piše luksemburški Tageblat (Tageblatt).

"Iako Damoklov mač američkih sankcija visi nad NIS-om još od početka godine, zbunjenost vlada ne samo u predsednikovoj palati u Beogradu. Od početka rata u Ukrajini u februaru 2022. godine, balkanska država koja vrluda između Istoka i Zapada tvrdoglavo je odbijala da se pridruži sankcijama EU, i tu politiku odbijanja je sa vidnom ravnodušnošću platila potpunim zaustavljanjem približavanja EU", piše dnevnik. Međutim, "izgleda da je srpska politika pasivnog