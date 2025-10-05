Dva miliona evra iz budžetske rezerve za KSS, Vlada dotira i plate u ministarstvu

Radio sto plus pre 9 minuta
Dva miliona evra iz budžetske rezerve za KSS, Vlada dotira i plate u ministarstvu

Vlada Srbije izdvojila je dodatnih 236 miliona dinara (oko dva miliona evra) iz budžetske rezerve kako bi dotirala Košarkaški savez Srbije (KSS), objavila je Nova ekonomija.

Ova sredstva izdvojena su radi “obezbeđivanja finansijske pomoći potrebne za redovan rad KSS”, navodi se u rešenju objavljenom u Službenom glasniku. Ovaj transfer dolazi manje od nedelju dana nakon prethodnog rešenja Vlade, kojom je krajem septembra KSS-u dodeljeno 118 miliona dinara (nešto više od milion evra). Nova ekonomija podseća da je junu iz budžetske rezerve Fudbalskom savezu Srbije i KSS prebačeno oko pet miliona evra, takođe za finansiranje redovnog rada
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Nova ekonomija: Dva miliona evra iz budžetske rezerve za KSS, Vlada dotira i plate u ministarstvu

Nova ekonomija: Dva miliona evra iz budžetske rezerve za KSS, Vlada dotira i plate u ministarstvu

N1 Info pre 1 sat
Šta se sve finansira iz budžetske rezerve?

Šta se sve finansira iz budžetske rezerve?

Danas pre 50 minuta
Manje od nedelju dana nakon što je dobio milion: Košarkaškom savezu Srbije od države dva miliona evra

Manje od nedelju dana nakon što je dobio milion: Košarkaškom savezu Srbije od države dva miliona evra

Radio 021 pre 1 sat
Vlada Srbije izdvojila novih 2 miliona evra za Košarkaški savez Srbije

Vlada Srbije izdvojila novih 2 miliona evra za Košarkaški savez Srbije

Serbian News Media pre 2 sata
Ni nedelju dana od prethodne donacije, iz budžeta još 2 miliona evra za KSS

Ni nedelju dana od prethodne donacije, iz budžeta još 2 miliona evra za KSS

Nova ekonomija pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalVlada SrbijeFudbalski savezFudbalski savez SrbijeKSS

Ekonomija, najnovije vesti »

Nepravilnosti s označavanjem biljnih ulja u skoro 20 odsto kontrolisanih radnji, saopštilo Ministarstvo

Nepravilnosti s označavanjem biljnih ulja u skoro 20 odsto kontrolisanih radnji, saopštilo Ministarstvo

Nova ekonomija pre 24 minuta
Nemci imaju neverovatnu ideju za reformu penzionog sistema!

Nemci imaju neverovatnu ideju za reformu penzionog sistema!

Kamatica pre 14 minuta
Bojana Vujsić u Kragujevcu potrošila od 978 dinara i osvojila Grande pandu u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi

Bojana Vujsić u Kragujevcu potrošila od 978 dinara i osvojila Grande pandu u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi

InfoKG pre 34 minuta
Trampova administracija nagovestila masovne otkaze državnim službenicima

Trampova administracija nagovestila masovne otkaze državnim službenicima

Biznis.rs pre 29 minuta
Sa koliko tona zlata u rezervi raspolaže NBS

Sa koliko tona zlata u rezervi raspolaže NBS

Biznis u regionu pre 14 minuta