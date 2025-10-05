Dva miliona evra iz budžetske rezerve za KSS, Vlada dotira i plate u ministarstvu

Vlada Srbije izdvojila je dodatnih 236 miliona dinara (oko dva miliona evra) iz budžetske rezerve kako bi dotirala Košarkaški savez Srbije (KSS), objavila je Nova ekonomija.

Ova sredstva izdvojena su radi “obezbeđivanja finansijske pomoći potrebne za redovan rad KSS”, navodi se u rešenju objavljenom u Službenom glasniku. Ovaj transfer dolazi manje od nedelju dana nakon prethodnog rešenja Vlade, kojom je krajem septembra KSS-u dodeljeno 118 miliona dinara (nešto više od milion evra). Nova ekonomija podseća da je junu iz budžetske rezerve Fudbalskom savezu Srbije i KSS prebačeno oko pet miliona evra, takođe za finansiranje redovnog rada