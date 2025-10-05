Munar protiv Đokovića u osmini finala mastersa u Šangaju

Španski teniser Đaume Munar plasirao se u osminu finala mastersa u Šangaju. On je u trećem kolu pobedio Japanca Jošihita Nišioku 6:4, 5:7, 6:1. Španac će u borbi za četvrtfinale igrati protiv Đokovića.

Meč je trajao dva sata i 28 minuta. Munar je 41. teniser sveta, dok se Nišioka nalazi na 173. mestu ATP liste. Japanski teniser je plasman u glavni žreb izborio kroz kvalifikacije. Munar će u osmini finala igrati protiv Novaka Đokovića koji je savladao i Nemca Janika Hanfmana sa 2:1 po setovima 4:6, 7:5, 6:3. Masters u Šangaju se igra za nagradni fond od 9.196.000 dolara.