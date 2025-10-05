Munar u osmini finala mastersa u Šangaju

Sportski žurnal
Munar u osmini finala mastersa u Šangaju

Kraj za Japanca Jošihita Nišioku

Španski teniser Đaume Munar plasirao se u osminu finala mastersa u Šangaju, pošto je danas u trećem kolu pobedio Japanca Jošihita Nišioku 6:4, 5:7, 6:1. Meč je trajao dva sata i 28 minuta. Munar je 41. teniser sveta, dok se Nišioka nalazi na 173. mestu ATP liste. Japanski teniser je plasman u glavni žreb izborio kroz kvalifikacije. Munar će u osmini finala igrati protiv pobednika duela između Srbina Novaka Đokovića i Nemca Janika Hanfmana. Masters u Šangaju se igra
