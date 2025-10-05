Studenti u blokadi povodom 5. oktobra: “Jutro 6. svanuće četvrt veka kasnije”

Studenti beogradskog Elektrotehničkog fakulteta u blokadi poručili su danas, povodom 25 godina od pada vlasti Slobodana Miloševića, da će “jutro 6. oktobra svanuti četvrt veka kasnije”. “Pao je jedan.

Pašće i drugi. Jutro 6. (oktobra) nije svanulo. Svanuće četvrt veka kasnije”, naveli su studenti na društvenoj mreži “Iks”. Studenti niškog Elektronskog fakulteta u blokadi su na istoj mreži dodali da žele da žive “u državi gde se narod pita”. “Često razmišljamo kako da navedemo režim na grešku. Često toga niste svesni. Najdraže nam je kad to uradi kontrolisana. Želimo da živimo u državi gde se narod pita. I hoćemo. Tik-tak. Vaše vreme je prošlo”, naveli su oni.